KESK'ten gazetemize ziyaret: ‘Yazılı basının onuru Cumhuriyet’

Şişli’deki merkez binamızda gerçekleştirilen ziyarette KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ve KESK’e bağlı Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Genel Başkan Hamit Kurt, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ile görüştü.



KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, medyanın bu kadar kirlendiği, iktidarın borazanı haline dönüştüğü bir dönemde, Cumhuriyet çalışanları ve Cumhuriyet’i yaşatanların bu ülke için çok onurlu bir görev üstlendiğini söyledi. Gürbüz, “KESK olarak, Cumhuriyet gazetesini Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne aydınlanmacı, halkçı, emekten ve emekçiden yana yazılı basınımızın onuru olarak görüyoruz. Bu başarılarınız ve çabalarınızdan dolayı tebrik ediyoruz” dedi.