Avusturyalı Zingarst: Casus değil gazeteciyim

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Max Zirngast, Hatice Göz, Burçin Tekdemir, Mitatcan Türetken ile avukatları Murat Yılmaz ve Bülent Teoman Özkan katıldı. Soruşturma kapsamında 3 ay cezaevinde kalan gazeteci Max Zirngast, savunmasının başında, anadili olan Almanca savunma yapmak istediğini, ancak mahkemenin tercüman ücretini kendisinden istemesi nedeniyle Türkçe konuşacağını kaydetti. Tutuklandıktan sonra Sabah gazetesinin “Gazetecilik kamuflajlı ajanlık” başlığı ile yaptığı haberle kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığına dikkat çeken Zirngast, “Emniyette de benzer iddialar ve imalarla bir casus algısı yaratılmaya çalışıldı. Ben casus değilim. Evrensel değerleri savunuyorum. Türkiye’ye karşı değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Burada yaşamımı kurdum. 2015’te buraya geldim. Ülkede bombalar patlıyordu, darbe girişimi oldu. Birçok insan Türkiye’yi terk etti, fakat ben burada kaldım. Şu an araftayım. Burada ikametim verilmiyor, suçluymuşum gibi. Avusturya’ya ailemi görmeye de gidemiyorum. Yurtdışı çıkış yasağım bulunuyor” dedi.



Toplumsal Özgürlük dergisinde yazılar yazdığını belirten Zirngast, 24 Haziran seçimleriyle ilgili eleştirel yazılarla suçlandığını kaydetti. Zirngast, “Türkiye’nin gidişatına eleştirel yaklaştım. Eleştiri yapmak suç mu?” dedi. Zirngast, yaptığı tüm faaliyetlerin ifade, akademik ve seyahat özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtirken, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.