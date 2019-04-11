Çatalca'da öğretmelere 'acele' kodlu 'seçim görevi' sorusu

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’in eski Genel Başkanı ve İYİ Parti milletvekili İsmail Koncuk, Twitter’dan Çatalca Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin imzasıyla öğretmenlere seçimde görev almak isteyip istemediklerini sorduğu belgeyi paylaştı.

11 Nisan 2019 ve “Acele” koduyla gönderilen talimatta, “Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

'HAYIRDIR SEÇİM Mİ VAR?'

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu hareketine tepki gösteren Koncuk ise, “Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe M.E.M, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4.5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?” dedi.