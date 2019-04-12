100 metre yol için 1000 zeytin ağacı kesilecek!

İzmir’in Ödemiş ilçesinin İlkkurşun köyü yakınlarında yapılan yeni yol çalışması nedeniyle 1000 adet zeytin ağacının kesimine başlandı. Çevre sakinleri, 4-5 yıldan bu yana konuyla ilgili mücadele ettiklerini fakat kimseye söz dinletemediklerini belirterek, projenin çevre katliamına dönüştüğünü belirtti.

İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik, önceki gün başlayan ağaç kesim işlemlerinin devam ettiğini belirterek, “Öğrendiğimiz kadarı ile yolun 100 metrelik kısaltılması uğruna en küçüğü 50-60 yıllık olan 1000 civarında zeytin ağacı kesilecekmiş. Bu bir çevre katliamıdır. Bu projenin kimseye faydası yoktur” dedi.

“DEFALARCA BAŞVURUDA BULUNDUK”

Birgün'ün haberine göre Dirik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlkkurşun Mahallesi sakinleri olarak konuyla ilgili defalarca başvuruda bulunduk. 4-5 yıl önce eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmeye çalıştık. D-310 İzmir- Ödemiş Karayolu’nun, İlkkurşun’un yaklaşık 800 metre güneyinden geçmesine rağmen, İzmir- Ödemiş karayolunun batı tarafında ve tarihi İlkkurşun tepesi yakınındaki Maraş Mevkii üzerinde bulunan Yörük köprüsüne kadar 3 kilometrelik yeni bir yol yapılmak isteniyor.”

Yeni güzergâhın ana yolu sadece 100 metre kısaltabileceğini belirten Dirik, “Yapılacak çalışmada herhangi bir kamu yararının olmadığını düşünüyoruz. Eski yolun da bütün genişletme altyapı çalışmaları bitirilmiş ve kamulaştırma bedelleri dahi ödenmişti” dedi.

“ZEYTİN AĞAÇLARIMIZIN SONU GETİRİLECEK”

Mevcut yolun rahatça düzleştirilip ve genişletilebileceğini kaydeden Rıfat Dirik, “Bölge tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. Buradan dolgu alma uğruna yolun güzergâhının değiştirilmesi zeytin ağaçlarımızın sonunu getirecek” şeklinde konuştu.

Büyükşehirden önce köy olan mahallenin tarihini anlatan Dirik, “İlkkurşun Köyü, Kurtuluş Savaşında ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir köydür. İzmir’in işgal edilmesinden sonra, Ege Bölgesinin iç kesimlerine yönelen Yunan Ordusu’na karşı Hacı İlyas Köyü’nde sivil halk ve askerlerden oluşan 31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece, çok büyük direniş ve büyük vatanseverlik örneği göstermiş ve onlarca şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşındaki bu özel nedeni sayesinde, Hacı İlyas Köyünün adı İlk kurşun olarak değiştirilmiştir. İzmir Torbalıdan başlayıp genişletilmiş yol olan D-310 İzmir-Ödemiş Karayolu, İlk Kurşun’un 800 metre güneyinden geçmesine rağmen ve tarihi ilk kurşun tepesini yakınında bulunan Maraş Tepesi üzerinde Yörük köprüsüne kadar üç kilometre yeni yol yapılmak istenmektedir. Bu güzergâh aslında anayolu sadece 100 metre kısaltmaktadır. Bu idari işlemde kamu yararı yoktur” dedi.

Dirik son olarak şunları kaydetti:

“İlkkurşun tarlaları ve zeytinlikleri bu işe feda ediliyor. Yüklenici firma 2015 tarihinden bu yana, bu arazi üzerinde dolgu ve kazı malzemesi alıyor. Bu çalışma önlenmemesi halinde köyümüzün merası, mera olmaktan çıkacak. Bu topraklarda bu tür faaliyetlerin olmasına kesinlikle karşıyız. Mevcut anayolun genişletilerek doğanın tarihin ve yeşilin korunmasını istiyoruz. Bu köy ismini altın harflerle tarihe yazdırmıştır arazilerin heder olmasını istemiyoruz” dedi.