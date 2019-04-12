İşlenmiş değeri 6 milyon liraydı! Elmas hırsızı yakalandı!

İstanbul Esenyurt Akevler Mahallesi'nde, geçtiğimiz salı günü bir rezidansta, elmas hırsızlığı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mısır uyruklu iş adamı Usama E., 10 gün önce, 1 adet işlenmemiş sertifikalı 1.5 milyon lira değerindeki 2.75 kıratlık elması satmak için Türkiye’ye geldi. Antalya’da yaşayan 20 yıllık arkadaşı Abdullah H.’yi arayan Usama E., kalacak yer olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Abdullah H., arkadaşının numarasını İstanbul’da yaşayan Mısır uyruklu Elemira A.’ya verdi. İş adamı Usame E., ardından Fatih’te bir otele yerleşti. Bir süre sonra Elemira A. adamı arayarak kaldığı otelin yakınlarında buluştu.

ÖNCE AĞIRLADI, SONRA SOYDU

Kadın ardından adamı misafir edeceğini söyleyerek kendi evine götürdü. Burada adamı 5 gün boyunca misafir eden kadın, iş adamı Usama E.’nin 1.5 milyon lira değerindeki 1 adet işlenmemiş elmasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu anlayan Mısırlı adam, polise başvurarak şikâyetçi oldu.

"ELMASI NEREDE SATABİLİRİM?"

İş adamının şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada elması çalan kadın, Mısırlı iş adamın arkadaşı Abdullah H.’ye elmasın fotoğrafını atarak, nerede satabileceğini sordu. Kadının elması çaldığını anlayan H. polis ekiplerine bilgi verdi. Buradan yola çıkan polis, kadını Zeytiburnu’nda kaldığı otelde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İŞLENMİŞ HALİ 6 MİLYON TL

Gözaltına alınarak şubeye götürülen Elemira A., ifadesinin alınması ve sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kadının adamdan çaldığı elmas da polis tarafından ele geçirildi. Elmasın işlenmediği ancak işlenmiş halinin 6 milyon lira olduğu öğrenildi.