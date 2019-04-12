HSK'den "Rabia Naz" soruşturmasına inceleme

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Vatan'ın başvurusu, Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli ele alındı.

Kurulun dün yaptığı toplantıda görüşülen başvuruyla ilgili inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre, HSK müfettişleri, süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak. Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Giresun'un Eynesil ilçesinde de inceleme başlatılmıştı.

AKP ilk kez kaybetti

31 Mart'ta Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun'un Eynesil ilçesinde AKP ilk kez seçim kaybetti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK'nın inceleme kararıyle ilğili olarak açıklamada bulundu

Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK, müfettiş incelemesine karar verdi. Sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabını bulması yegane amacımızdır.