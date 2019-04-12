Tarih sarayın önüne saraykondu!

Tarihi dokuyu katleden ‘kış bahçesi tepki çekti. Üzerine titrenmesi gereken kültür varlığına karşı sergilenen hoyrat yaklaşıma yetkili kurumların duyarsızlığı da eleştiri konusu oldu.



Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul’daki tarihi eserler ve doğal hazinelere karşı hoyratlık ve vurdumduymazlık skandalarıa bir yenisi eklendi. İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Çırağan Sarayı’nın bahçesinde şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. 108 yıllık geçmişe sahip sarayın bahçesinde özel bir yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

Karar'de yer alan haber şöyle: Önceki gün İstanbul boğazını vapurlarla geçen vatandaşlar Dolmabahce kıyılarından geçerken gözlerine inanamadıkları bir manzarayla karşılaştı. Boğaz’daki tarihi incilerden Çırağan Sarayı’nın bahçesine kış bahçesi şeklinde bir yapı kondurulmuştu. Tarihi sarayın bütün manzarasını katleden gecekondumsu prefabrik yapının neden inşa edildiği bilinmiyor. Sarayın tüm ihtişamını kapatan yapının fotoğraflarını çeken vatandaşlar durumua da isyan etti. Saray yetkilileri skandal ile ilgili bir açıklama yapmazken vatandalar bu duruma bir an nce müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Çırağan Sarayı, İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkı’nın karşısındaki alanda yer alıyor. Saray, Osmanlı Sultanı Abdülaziz döneminde (1830-1876) Mimar Karabet’in oğlu Serkis Balyan tarafından inşa edildi. Bir dönem imparatorluk ikametgâhı olarak kullanılan yapı, 1910 yılları arasında Meclis-i Mebusan olarak kullanıldı. 20 Ocak 1910 tarihinde önemli bir yangın geçirerek tahrip olan yapı, daha sonra restore edildi.