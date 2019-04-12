'Mavi balina' bir can daha aldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yaptığı "Mavi Balina" uyarısının ardından İstanbul Başakşehir'de, dün akşam saatlerinde Kayaşehir 18. Bölge'de bulunan bir sitenin 15. katından aşağı atlayan çocuk hayata veda etti.

İddiaya göre "Mavi Balina" oyununu oynadığı iddia edilen 14 yaşındaki Veysel Çetin, odasının camından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Yere çakılan küçük çocuğu gören çevredeki yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek hem evde hem de bina çevresinde çalışma yaptı. Veysel Çetin’in cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.