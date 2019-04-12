Aydın Aydoğan’ın suç duyurusuna takipsizlik

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde polisin müdahalesi sonrası yaralanan ve baş parmağı ile el bileğinin kırılması sonucu 45 gün iş göremezlilik raporu verilen Aydın Aydoğan’ın kolluk kuvvetleri hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi. Aydoğan takipsizlik kararına itiraz etti. Gezi Direnişi’nde polisin attığı biber gazı kapsülüyle ayağından yaralanan Aydoğan’ın polisler ve bakanlıklar aleyhine açtığı tazminat davası da reddedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı’na itiraz dilekçesini sunan Aydoğan kolluk kuveetlerinin kendisini drap ettiğini ve plastik mermi sıktığını söyleyerek bir arkadaşının yardımıyla hastaneye gittiğini belirtti. Aydoğan koluna dikiş atıldığını ifade ederek, “Kolum alçıya alındı. 45 günlük rapor aldım...Takipsizlik kararı verildi. Bu nedenle soruşturmanın tam olarak yapılabilmesi ve delillerin toplanması için ‘kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’ dair kararın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Yazılı açıklama yapan Aydoğan şu ifadeleri kullandı, “Suç duyurum ile ilgili başvuruma takipsizlik verildi. Ben bunları daha önce de Gezi olayları dosyasında defaatle yaşadım. 6 yıldır dosyada kriminal görüntülerinden vuran polisler belli olmasına rağmen ilerleyemedik. Tabiki bu dosyadan da bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Ülkede adaletsizlik hukuksuzluklara almış başını gidiyor. Kötülük meşrulaştırılıyor. Annelerin kayıplarını aramasını bile çok gördüler. Ellerinde Galatasaray Meydanı ve sade bir gökyüzü vardı onları da ellerinden aldılar. Adaletsizlik birgün kendi başlarında yiyecek farkında değiller. Bizler ülkede kimsenin kaybının olamadığı adletsizligi muzdarip olmadığı eşit ve barış içinde bir ülke istiyoruz.”