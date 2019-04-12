YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine karar verdi

YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

HDP’nin adayı Ahmet Türk, 208 bin 854 oy ile yüzde 56.24, AKP’nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman ise 143 bin 30 oy ile yüzde 38.53 oranıyla seçimi tamamlamıştı.

AKP'den bugün yapılan başvuruda Türk’ün hasta ve yaşlı olması nedeniyle belediye başkanlığı yapamayacağını belirterek mazbatanın kendi adaylarına verilmesini istemişti.

''NEREDE KALMIŞTIK!''

YSK kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Türk, ''Haydi hayırlı olsun Mardin halkına...Nerde kalmıştık!'' dedi.

Ahmet Türk paylaşımlarında, ''Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Geleceğe umutla bakıyorum, barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!!'' ifadelerini kullandı.