Valilik'ten 'AKP Bağlar İlçe Başkanlığı’na saldırı' haberlerine yalanlama

Diyarbakır'da AKP Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldığı öne sürülmüştü. AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak olaya ilişkin, "Tabelaya isabet etmiş. Allah korusun hem canımızı, hem malımızı. Bütün vatandaşlarımızı Allah korusun" açıklamasında bulunmuştu.

Diyarbakır Valiliği'nden AKP ilçe binasına yönelik saldırı iddialarına yalanlama geldi.

“BİR SALDIRI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR”

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Birtakım internet sitelerinde Ak Parti Bağlar İlçe Başkanlığına yönelik olarak bir saldırı olduğu yönünde haberlere yer verilmiştir.

12.04.2019 günü saat 13.30 sıralarında Urfa Bulvarı üzeri Akboz Mobilya isimli iş yerine mermi isabet ettiği iddiasıyla ilgili yapılan araştırmalarda; iş yerinin tabela kısmında 1 adet yorgun tabir edilen mermi çekirdeği gömleği bulunduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu internet kaynaklarında geçenin aksine incelemenin yapıldığı yer AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığına yönelik bir saldırı söz konusu olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”