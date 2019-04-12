Maltepe sayımında olay! Özel harekat müdahale etti

AKP’nin itirazının ardından günlerdir oyların yeniden sayımının sürdüğü Maltepe’de süreci uzatmak için elinden geleni yapan AKP ve MHP’liler dün akşam kavga çıkardı. Özel Harekât polislerinin müdahalesiyle salona giren grup dışarı çıkarılırken, salon boşaltıldı. Ardından da sayım durdurularak bugüne ertelendi.



Maltepe’de sandıklardaki oyların en geç yarın akşam saatlerinde bitirilmesi amacıyla dün sabah 12’ye çıkarılan sandık kurul sayısı alınan kararla 22’ye çıkarıldı. Akşam saatlerinde yeni sandık kurulu üyelerinin göreve başlamasıyla MHP ve AKP’lilerden oluşan bir grup, sandıkların sayıldığı bölüme girerek olay çıkardı.



Eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, MHP ilçe başkanı ile birlikte bir grubun oyların sayılmasını engellemeye çalıştığını belirterek “Yüksek Seçim Kurulu sayımın bitirilmesi amacıyla sandık kurul sayısının artırılması talimatı verdi. Bunun üzerine seçim kurulu başkanı yeni kurullar için her partiden birer temsilcinin görevlendirilmesini istedi. MHP ilçe başkanı ve beraberindeki grup tebligat yapılmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Sandık kurul başkanı ise tebligatın yapıldığını söyledi. Bu sırada MHP ilçe başkanı provakatif bir konuşma yaptı. Bir partiliye de yumruk atıldı. Ancak arkadaşın durumu iyi. Bunun üzerine içeriye Özel Harekât Polisleri girerek herkesi dışarı çıkardı” dedi. Oy torbalarına müdahale edilip edilmediğini sorduğumuz Çam, “Sandık kurul üyeleri içeride kaldı. Oylara müdahale konusunda bir sıkıntı olmadı” diye konuştu.





CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP milletvekilleri de seçim kurulu başkanı ile görüşerek oyların sayılma işlemine geçilmesini istedi. Ancak yaşanan olaylar üzerine sandık kurulu, oy sayımına bugün saat 08.30’a kadar ara verdi. Seçim kurulunun bu sabah yeniden taraflarla görüşeceği ve kurul sayısının artırılıp artırılmayacağına karar vereceği belirtildi.



Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından olayların Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun sandık sayım kurulu sayısını artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP’lilerin sayım alanına topluca girerek hâkimleri tehdit etmesi üzerine başladığını söyledi.



1089 sandıktan 522’si sayıldı



21.30 itibarıyla Maltepe’deki 1089 sandıktan 522’sinin sayıldığı ve AKP’ye 149 oy kaydının yapıldığı belirtildi. Sandıkların başında bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Görünüyor ki bu rakam oy farkını kapatacak boyutta değil. Açıkçası karşı taraf da bunun farkında. Niyet başka. Buradan onlara bir kazanç çıkmaz. Seçimlere gölge düşürmek istiyorlar” dedi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

''Maltepe ilçe seçim kurulunda, süreci yavaşlatma amacıyla çıkarılmaya çalışılan arbede sağduyunun hakim gelmesi sayesinde sonlandırılmış olup seçimler sabah 08.30’da kaldığı yerden devam edecektir. CHP örgütü ve görevlilerimiz sakin, sağduyulu ancak kararlı bir şekilde oradalar.''