Ölümünün birinci yılında 11 yaşındaki Rabia Naz için bugün Türkiye ayakta

Kadın Meclisi Derneği’nin katkılarıyla, başta Giresun olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Çorum, Adana, Çanakkale, Konya, Yalova, Malatya, Manisa, Kastamonu, Tekirdağ, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Isparta, Gaziantep’te yapılacak “Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz’a Adalet” eylemine katılanlar Rabia Naz’ın sesi olacaklar. Kadın Meclisi Derneği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “13 Nisan Cumartesi Rabia Naz’a adalet istiyoruz diyerek şehirlerde eylemde olacağız. Delil karartmayı, intihar etti demeyi bırakın gerçekleri ortaya çıkarın” denildi.



‘Türkiye Rabia’nın sesi’



Rabia Naz’ın ailesinden yapılan açıklamada da “13 Nisan 2019 günü Rabia Naz Vatan yavrumuzun melek olarak toprağa bıraktığımızın yıldönümünde Kadın Meclisi Derneği’nin katkılarıyla Türkiye Rabia Naz’ın sesi oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz” denildi.