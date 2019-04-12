Barış Terkoğlu’nun yazısına erişim engeli getirildi

Terkoğlu, 4 Nisan’da yayımlanan yazısında, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmesinin ardından “Pelikancılar” olarak bilinen grubun harekete geçtiğine işaret ediyordu. Erişim engeli kararını Twitter hesabından paylaşan Terkoğlu, “Pelikan yapılanması, İstanbul’daki rant ilişkilerini anlatan ‘Pelikancılar neden saldırıyor’ başlıklı yazıma erişim engeli getirdi. Kâğıda, yüreğe ve akla yazılan eskir ama silinmez. Türkiye, devlet içindeki yasadışı yapılanmalarla hesaplaştığı gün bu yazıları yeniden okuyacak” ifadeleriyle karara tepki gösterdi.