Mardin'de 2.5 milyon dolar gasp eden soyguncular yakalandı

Geçen yıl 27 Aralık'ta meydana gelenolayda polis yeleği giyen bir grup, Irak'ın kuzeyinden Gaziantep'teki firmalara para taşıyan otomobili, Mardin'deki Uluslararası İpek Yolu'nda durdurdu. Şüpheliler, otomobilde bulunan 2,5 milyon doları alıp, kaçtı. Olaydan sonra ortak çalışma başlatan MİT ve jandarma ekipleri, yapılan takipler sonucunda Kızıltepe ve Derik ilçelerinde şüphelilere ait 12 adres belirledi. Buraralara düzenlenen eşzamanlı baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından Derik Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.