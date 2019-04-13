Erdoğan: 'Bu kadar okula ne ihtiyaç var' desene

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Şuanda ana muhalefetin başındaki zat konuşurken imam hatip liselerinde gösterilerin derslerin ne olduğunu bilmiyor. 'Bilir misin? Felsefe, tarih, coğrafya, fizik, matematik okutulduğunu' dedim. Saf saf duruyor.

-Sonuçta ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. Yani bunu söylerken imam hatip okullarını bir kenara, fen liselerini, diğer meslek liselerini bir kenara, böyle bir ayrım yapmak için söylemiyorum.

-Bunu sadece ve sadece nasıl ki Galatasaray Lisesi'nden mezun olan biri Galatasaray Lisesi'nin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa Kabataş'tan mezun olan ortaya koymaya çalışıyorsa ben de tabii ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum"

-Biri de çıkmış diyor ya. ' Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik camiye ne ihtiyaç var?' Bu sebebi bir de kalkıp Kanuni'ye sorsana... 'Bu kadar imam hatibe ne ihtiyaç var?' diyen zavallılar var işte.

-Bunu diyeceğine 'bu kadar okula ne ihtiyaç var' desene. Ona da ihtiyaç var buna da ihtiyaç var.

-Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle önce kendi nefsinden başlayarak, ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, çevresine ve nihayet tüm aleme uzanan bir sinsile içinde nerede durduğunun farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Çok önemli.

-Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, seçimlerden sonra Allah selamet versin, hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar, bunlar... Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu? Şayet davamızı yaşamadıysak, bu yöndeki gayretlerin neticeye ulaşması mümkün değildir



-ÖNDER gibi kuruluşların ikliminde sahip olduğumuz değerleri yaşarsak millete ve ümmete hayırlı insanlar haline geliriz. Aksi takdirde ülkemizde ve dünyada milyonlarca örneğini gördüğümüz, söyledikleriyle, yaşadıkları bir olmayan güruhun içinde kaybolur gideriz. Son dönemde bu konuda kendi içimizde de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görüyorum.

-Hem okuma ve öğrenme, hem de okuduklarımızla amel etme konusunda çok daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz gerekiyor. Bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ÖNDER'e de çok önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyorum, inşallah el birliği ile medeniyet davamızı imam hatiplilerin öncülüğünde zirveye ulaştıracağız. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken, bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumdaki, cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyük Çamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir.

-Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız boyunca verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğü gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içerisinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? Bu malum CHP tarafından. Bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da 6 oka, 7. bir ok ilave etmek suretiyle, oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse, kusura bakmasınlar her halde milletim onlara da gereken dersi, gerektiği yerde verecek.



-Günlük siyasette farklı düşünmek, farklı davranmak, hatta seçimlerde farklı saflarda yer almak bir yere kadar anlaşılabilir bir durumdur. Ama Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere, doğrudan medeniyetimizin sembolleri üzerinden ortaya konan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz. Bu şekilde davrananların tek parti döneminde beri mücadele ettiğimiz zihniyetle aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor.

-Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor. Rabbimden bu tür yanlış yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini aydınlatmasını temenni ediyorum.