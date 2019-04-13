Avukatın sopayla dövdüğü 'Adalet' kör oldu

Menderes ilçesi Yoncaköy'de sahipsiz hayvanlara bakan bir eczacının beslediği anne köpek, 26 Şubat günü, Aydın Barosu'na kayıtlı avukat E.U. tarafından sopayla öldüresiye dövüldü. Başından ve burnundan yaralanan köpek, yaşadığı ağır travma nedeniyle yemeden içmeden kesildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda özel bakıma alınan Adalet isimli köpek, günler sonra tedavilere yanıt vermeye başladı.

YAVRULARININ ÖNÜNDE DÖVÜLDÜ

Eczanenin kamera kayıtlarına yansıyan vahşetin görüntülerinde, avukat olduğu anlaşılan kişi tarafından yanına çağırılan köpeğin yavruları önünde dövüldüğünü söyleyen Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı kurucusu Sibel Çakır, "Adalet'i ben bulmadım. Tedavi sürecinden sonra bize geldi, ama olayın ilk gününden beri süreci takip ettik. Adalet, Aydın Barosu'na kayıtlı bir avukat tarafından, İzmir'de yavrularıyla birlikte dolaştığı sırada dövülmüş. Muhtemelen kendisini sevdirmek üzere avukatın yanına yanaşmış, ama yumruklarla ve sopayla kafatası ile burun kemikleri parçalanmış. Adalet kör oldu. Yüzde 80 görme kaybı var" dedi.

'UMARIM EMSAL BİR CEZA ALIR'

Adalet'in çok iyi huylu ve oyuncu bir köpek olduğunu anlatan Çakır, "Elinizi uzattığınızda yatıp karnını açan bir canlı. Bu kadar iyi huylu bir köpeğe bu muamelenin yapılmasını hayretle karşıladık. Hukuki süreç takip ediliyor. Kişi hukukçu olduğu ve nasıl bir ceza alıp almayacağını bildiği için suçu bilinçli işlemiş. Suçu bile bile işlemenin ayrı bir cezası da olduğunu muhtemelen atlamış. Umarız emsal bir ceza alır. Bir köpek, bir kedi, at, eşek hiç fark etmez bu şiddetin önüne geçilmesi için emsal niteliğinde bir karar bekliyoruz. Bu kadar masum bir canlının kafatasını parçalayıp görme yetisini elinden almak bir insana hele bir hukukçuya hiç yakışmaz" diye konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'ndan (HAYKONFED) yapılan açıklamada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonucu avukat E.U. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.