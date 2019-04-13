64 yaşındaki adam, kız çocuklarına cinsel istismardan tutuklandı

Çorlu'da yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl önce aile dostları olan M.G.'nin kendisine ve 2 arkadaşına cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine annesi durumu anlattığı diğer 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Psikologlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

Polis, İstanbul'a taşındığı belirlenen M.G.'yi evinde gözaltına alarak Çorlu'ya getirdi. Emniyete ifadesi alınan M.G., hakkında suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.