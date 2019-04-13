İstifa eden AKP İzmir İl Başkanı: Başlangıcı ben yapıyorum devamı gelecek

Allah bizi nefsimizden ve egomuzdan korusun” diye konuştu. "31 Mart Yerel Seçimleri'nde kimler belediye başkanı adayı olabilir konusunda çok önceden ince eleyip sık dokuduk, teşkilatlarımızı dinledik. Bunları yakın uzak ilişkisine bakmadan, çıkar ilişkisine bakmadan en doğru kararı vermeye çalıştık. Seçim sonucunda alınan başarıda şunu gördük ki gerçekten ilçelerimizde çok doğru adaylarla yola çıktık. Yine olsa yine aynı adaylarla yola çıkardık. İlçe belediye başkan adaylarımız büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış" diyen Şengül'ün sözleri Erdoğan tarafından seçilen AKP'nin büyükşehir adayının yanlış karar olduğu şeklinde yorumlandı Beklenmedik bir şekilde görevinden istifa eden AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek, istifa kararının detaylarını paylaştı. Partililerin yoğun katılım sağladığı toplantıda, bazı vatandaşların ağlaması dikkat çekerken, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını ifade eden Şengül, “Eleştiri yapanlar var onlara da bir şey demiyorum. Başarılı mı başarısız mıyız onu kamuoyuna bırakıyorum. Başarı varsa herkesin olsun. Başarısızlık varsa benimdir. Zor bir süreçte böyle bir görev yaptım. Hakkınızı helal edin. İzmir'i güzel günler bekliyor” dedi.

“Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek”



“Teşkilat olarak hemen 2024'ün hesabını yaparak nasıl başarılı oluruz ona bakmalıyız” diyen Şengül, “Diğer partilere de başarılar diliyorum. İzmir’de güzel, dostluk içinde bir seçim süreci yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i tebrik ediyorum. Yeni seçilen 30 ilçe belediye başkanını da tebrik ediyorum. Yarın Genel Merkezden gelecekler. Bazı isimler geçiyor. İlçe başkanlarımızla il yönetimimiz ile görüşmeler yapılarak önümüzdeki hafta içinde büyük oranda yeni başkanımız belli olur. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'den çok da umutsuz değil. İstifamı verdikten sonra kendisiyle görüştüm. Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek. Allah bizi nefsimizden ve egomuzdan korusun” diye konuştu. Hiçbir beklenti içerisinde olmadığının altını çizen Şengül, “Aktif siyaset istemiyorum. Bundan sonra çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Kendi özel işime döneceğim” ifadelerini kullandı.

“İlçe belediye başkan adaylarımız büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış”



Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şengül, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce ilçelerdeki sorunları tespit edip ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Kimler belediye başkanı adayı olabilir konusunda çok önceden ince eleyip sık dokuduk, teşkilatlarımızı dinledik. Bunları yakın uzak ilişkisine bakmadan, çıkar ilişkisine bakmadan en doğru kararı vermeye çalıştık. Seçim sonucunda alınan başarıda şunu gördük ki gerçekten ilçelerimizde çok doğru adaylarla yola çıktık. Yine olsa yine aynı adaylarla yola çıkardık. İlçe belediye başkan adaylarımız büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış.

Teşkilatlarımızdan oluşan ekiplerle tek tek ilçeler tarandı. İnsanlarla birebir çalışmalar yapıldı. 17 yıldır her seçimde görev alıyorum, hiçbir seçimde kadınlarımız, gençlerimizle teşkilatımız bu kadar bütünleşmemişti. Başarı, başarısızlık ne, onu da söylemiyorum. 7 olan belediye sayımız 4'e düştü. 2014'te bölünmeden dolayı birçok ilçede belediye başkanlığı kazanmıştık. Bu sefer oylarımızı arttırmamıza rağmen kaybettik. Artık baraj yüzde 30-40'larda değil artık yüzde 50'yi geçmeniz gerekiyor” dedi.