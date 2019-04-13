CHP'li Öztrak: Hileyi elinde gücü olan yapar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları: YSK süreci haksız hukuksuz zorbalıklarla süreci geciktirmek isteyenlere meydan vermemelidir.

Dün Maltepe'de oy sayımını yavaşlatmak için AKP ve MHP'lilerin kargaşa ve kavga çıkardığı tutanakla tespit edilmiş vaziyette. İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan bu tutanak kurumların ve sistemin çalışmasının neden önemli olduğunu gösteriyor. Yoksa puslu havaları seven birtakım aç kurtlar milletin iradesini yok etmeye çalışırlar.Siyasette var olmak istiyorlarsa milletle kavga etmeyi bıraksınlar. Tavsiyemiz milletin mesajını kabul etmelidirler.

Sarayın kibirlisinden, ağzı bozuk bekçisinden başka kimse hile yapmaz...



Tıpkı rahip meselesindeki gibi Beyazsaray karşısında esas duruşa geçmesin diye, devlet tecrübemize dayanarak uyarı yapıyoruz. Seçim artık bitmiştir.

Millete musallat olup daha fazla huzursuz etmeyin. Milletle kavga etmeyi sıraksınlar, milletin gönlünün yeniden nasıl kazanırız diye düşünsünler. Milletimiz aş ve iş gibi çok büyük dertlerle uğraşıyor. Bugün faiz yüzde 22'yi geçti. Tamamlanmış, bitmiş İstanbul seçimini artık daha fazla kaşımayın. Mutfakta tencereler boş, millet borç yükünden inim inim inliyor. Milletin vaktini daha fazla çalmayın.