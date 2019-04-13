Seçim bitti, araç sahiplerine ceza yağıyor

Sözcü'nün haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişi yasak olan binlerce araç sahibi 31 Mart yerel şeçimleri sonrası trafik cezaları ile karşılaşıyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesiliyor. Bu durumdan haberleri olmadığını söyleyen vatandaşlar, kendilerine ne bir uyarı ne de bir tebligat gönderildiğini söylüyor. Daha önce Binali Yıldırım yerel seçimler öncesi bu cezaları affetmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişi yasak olan binlerce hafif ticari araç sahibi seçim sonrası cezalarla karşılaşıyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan araç sahiplerine, her geçiş için 1.132 TL ceza kesiliyor. 2019 yılı başında başlayan uygulamada binlerce kişiye ceza gitti. Tebligatları yeni yeni almaya başlayan araç sahipleri yarın Yenikapı’da eylem yapacaklarını söyledi. Piyasa değeri 40-50 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 70 bin lirayı buluyor.

BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİRDİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada kesilen cezaların aks aralığı 3,2 metrenin üstündeki hafif ticari araçları kapsadığını söyledi. Ağaoğlu “Burada birkaç sorun söz konusu. Öncelikle, bu araçların geçişinin yasak olduğuna bir bildirim 31 marta kadar yapılmamış. Oysa, çok basit bildirim yapsalardı vatandaş bir daha geçmezdi buradan. Gelen evraklar vatandaş seçim sonrası toplu bir şekilde gönderilmiş. Mağdurların arasında trafik polisleri bile var. ” dedi.

Köprüyü dört yıldır kullandığını belirten Can Sunay, ” Çok sayıda arkadaşımıza bu şekilde ceza kesilmiş. Köprüden geçerken hiçbir uyarıyla karşılaşmadım. 3 aydır köprüyü düzenli olarak kullanıyorum.” dedi.

ÖNCEKİ CEZALAR AFFEDİLDİ

Binali Yıldırım, seçim öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen ağır vasıta araç cezalarıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni bir düzenleme yapması gerektiğini söylemişti. Yıldırım bu cezaların affedileceğini, ödeyenlere de paralarının iade edileceğini belirtmişti.

BENZİNE 2 DEFA ZAM GELDİ

Seçim sonrası vatandaşların önemli giderlerinden biri olan benzin fiyatlarına iki, motorin fiyatlarına ise bir defa zam yapıldı. Benzine ilk olarak 2 Nisan'da 19 kuruş zam geldi. Yapılan bu zamla 7 TL sınırına dayanan benzinin litre fiyatı dün akşam yapılan zamla da 7 TL'nin üzerine çıktı. Bazı sigara fiyatlarına ise 2 TL zam geldi.

KÖPRÜDEN ARAÇ GEÇİŞ SINIFLARI ŞÖYLE;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil )

– Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

– Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

– Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

– Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm 1. sınıf araçlar

– Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

– Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

– Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

– KGM’den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları

– 2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş hakkı olan araç sınıfları

– Tüm motorlu araçlar