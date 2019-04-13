Kapat
A+ A-

Mansur Yavaş'ın makam odasında fotoğraf detayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık makam odasındaki Binali Yıldırım'ın portresini kaldırdı. Yavaş'ın odasının son halinde Cumhuriyeti’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları bulunuyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 19:40

[Haber görseli]Millet İttifakı'nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Yavaş, görevi Mustafa Tuna’dan aldıktan sonra bazı değişiklikler yaptı.

Tuna döneminde makam odasında, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri bulunuyordu.

[Haber görseli]

Mansur Yavaş, Binali Yıldırım’ın portresini kaldırdı.

Makam odasında artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları bulunuyor.

[Haber görseli]


CHP’li Mansur Yavaş, geçen günlerde Erdoğan’ı Rusya dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanında karşılamaya gitmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Tuna

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler