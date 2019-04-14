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Maltepe'de sayım devam ediyor.... İşte İstanbul'da son durum

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker İstanbul seçimine ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberinde ise oy sayımının devam ettiği Maltepe'de 1089 sandıktan 742'sinin sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı belirtilmişti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar, 14:36

CHP'li Şeker Twitter hesabından İstanbul'da Ekem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı.

İşte Şeker'in paylaşımı: "İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14:00 itibarı ile 13 912
Sonucu değişmeyeceğini bile bile oyalamak için saydırmaya devam ediyorlar. Çin işkencesinin yeni adı AKP işkencesi."

Maltepe'de son durum

Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberde ise oy sayımının devam ettiği Maltepe'de 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı belirtilmişti.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Ali Şeker

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