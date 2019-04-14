Maltepe'de sayım devam ediyor.... İşte İstanbul'da son durum

CHP'li Şeker Twitter hesabından İstanbul'da Ekem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı.

İşte Şeker'in paylaşımı: "İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14:00 itibarı ile 13 912

Sonucu değişmeyeceğini bile bile oyalamak için saydırmaya devam ediyorlar. Çin işkencesinin yeni adı AKP işkencesi."

İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark 14:00 itibarı ile 1️⃣3️⃣.9️⃣1️⃣2️⃣

Sonucu değişmeyeceğini bile bile oyalamak için saydırmaya devam ediyorlar. Çin işkencesinin yeni adı AKP işkencesi. pic.twitter.com/gftQIh8qpQ — Ali ŞEKER (@draliseker) 14 Nisan 2019

Maltepe'de son durum

Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberde ise oy sayımının devam ettiği Maltepe'de 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı belirtilmişti.