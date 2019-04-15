Büyükçekmece’de skandallar bitmiyor! Gizli savcılık belgeleri AKP'ye verilmiş

AKP'nin Büyükçekmece seçiminin iptali istemiyle Yüksek Seçik Kurulu'na verdiği dosyanın ekleri, hazırlık aşamasında olan ve gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin, AKP İstanbul İl Başkanlığı'na verildiğini ortaya koydu.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Büyükçekmece seçiminin iptalinin talep edildiği, İl Başkanı Bayram Şenocak imzalı başvurunun ekleri arsında, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın 2019/2708 sayılı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece Kaymakamlığı'nın idari soruşturma dosyası, seçmen listesinde olup cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin listesi de var. İfade veren şüpheliler ile tanıkların ifadesi de AKP'nin başvuru dosyasına konuldu.

ORGANİZE USULSÜZLÜK İDDİASI

Dilekçede, yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlerin ‘organize' olduğu öne sürüldü. Büyükçekmece'de toplam 21 bin sahte ve usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, CHP lehine, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 8 bin 926, ilçe belediye başkanlığı seçiminde 4 bin 182, ilçe belediye meclisi seçiminde 3 bin 170 oy farkı olduğu kaydedildi. Dilekçede, soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın Nisan 2017'den itibaren usulsüz işlemler yapmaya başladığı öne sürüldü. Ancak 24 Haziran 2018'deki seçimlere kadar geçen 14 aylık süredeki değişikliklerin, Cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyip etkilemediğine değinilmedi.

REFERANDUM RAKAMLARI

24 Haziran 2018 seçimlerine göre Büyükçekmece'deki seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart yerel seçimlerinde, oy kullanabilecek seçmen sayısı ise 174 bin 660. İki seçim arasındaki sürede, ilçedeki seçmen sayısındaki artış yalnızca 2 bin 309. Dilekçede seçmen rakamları 24 Haziran'daki son güncel veriler yerine 16 Nisan 2017 referandumundaki rakamlarla kıyaslanıyor.