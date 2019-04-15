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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz itirafı

Defne Samyeli, konuk olduğu Yunus Dalgıç'ın YouTube programında, uzun zamandır birlikte olduğu Cem Yılmaz ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Samyeli, ünlü komedyen için "Cem ile çok mutlu ve huzurluyum" açıklamasını yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 08:01

[Haber görseli]Defne Samyeli, YouTube'da program yapan Yunus Dalgıç'ın konuğu oldu. Yüzünde estetik müdahale olup olmadığı sorulan Samyeli, iddiaları yalanladı. Samyeli, bir süredir aşk yaşadığı Cem Yılmaz sorulduğunda ise "Çok mutlu ve huzurluyum" cevabını verdi.

Gençlik sırrını açıkladı

Yüzünde botoks ve dolgu olduğu konuşulan Defne Samyeli ''Gençlik sırrınız nedir?'' sorusuna ''10 yıldır yüz yogası yapıyorum, bunun kursuna da gittim''cevabını verdi.

'Cem ile güvende ve mutluyum'

Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutlu ve huzurluyum. Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var.'' (Medyatava)

Cumhuriyet İMECESİ

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Cem Yılmaz

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