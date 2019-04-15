Diyarbakır'da bir genç polis tarafından vuruldu: Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, öldürülen kişinin 'hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından sabıkasının olduğu vurgulanırken konuyla ilgili 2 personelin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, öldürülen kişinin 'hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından sabıkasının olduğu vurgulanırken konuyla ilgili 2 personelin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.



Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta önceki gece bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olay şöyle anlatıldı:



"14 Nisan 2019 günü saat 03.20 sıralarında Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 şahsın girdiği yönünde alınan 155 ihbarına istinaden ekiplerimizce park içerisinde yapılan araştırma sırasında 2 şahsın görevlilerimizin üzerine doğru koşarak gelmesi üzerine 'dur' ihtarı yapılmış, ihtara uyan R.Y. isimli şüpheli şahıs teslim olmuş, ancak diğer şüpheli şahıs R.H. kaçmaya devam etmiş, durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir. R.H. isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda 'hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılmıştır. R.Y. isimli şahsın yapılan UYAP sorgusunda 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan, şahıs iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kayıp şahıs ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarında kaydının olduğu anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede; maktulün yakınında 1 kuru sıkı tabanca, boş kovanlar, nüve ve gömlek parçaları elde edilmiştir. Konu ile ilgili 2 personel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Diyarbakır Valiliği tarafından idari tahkikat başlatıldı."

