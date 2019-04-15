Diyarbakır Adliyesi'ne gelen 1259 kişi yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye hizmet binasına gelen haklarında arama kaydı olup, yakalanan kişilerin bilançosunu açıkladı. Adliye ana hizmet binası girişlerinde bulunan X- Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda, 426 farklı ebatlarda bıçak, 152 makas, 738 neşter-jilet, 5 biber gazı, 67 kesici ve delici özellikte cisim olmak üzere toplam 1388 kesici ve delici alet ele geçirildi. Adliyeye1 Ocak 2018 tarihi itibariyle gelen 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusu yapılıp, yapılan sorgu sonucunda çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan 1259 kişi yakalandı.

'CİDDİ SONUÇLAR ALDIK'

Adliye binalarında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ciddi sonuçların alındığını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, adliyeye girenlerin haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguladıklarını ve hakkında yakalama kararı olan kişinin adliyeye girmemesini sağladıkların söyledi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcı Güre, şunları söyledi:

"Adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilmesi için aldığımız bazı önleyici tedbirler vardır. Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş gerek hakim savcı ve personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdır. Geçen süre zarfında adliyeye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar bu toplu sergiyi bu şekilde basınla paylaşmak istedik. Bu gördüğünüz nesnelerin hepsi adliye içerisine girmiş olsaydı gerek hakim savcı gerek avukat gerek personel gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdir. Adliyeye giren vatandaşların haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguluyoruz ve hakkında yakalama kararı olan herhangi bir vatandaşın girmemesini sağlıyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarını hemen kapıda yapıyoruz. bununla ilgilide istatistiklerimiz var. Geçen sene itibariyle hakkında yakalama kararı olan 2 bine yakın kişi adliyeye girmek üzereyken yakalanmıştı. Buradan çok ciddi sonuç aldık. Üst araması yapmamızın sebebi de adliye içerisine kesici, delici, ateşli veya patlayıcı bir cismin girmemesini sağlamak ve bununla adliye içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmete veren kişilere zarar verilmemesini sağlamak. Burada her iki uygulama yönünden de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 2,5 sene içerisinde adliye içerisinde ufak çaplılar dışında nahoş olay olmadı. Üzülerek ifade ediyorum, dava taraflarının birbirleriyle olan olaylarında ölümlü vaka meydana gelmişti. Bu olayda adliye içerisine bu sıkı tedbirlerden dolayı tarafların silahları sokamamasından dolayı adliye dışında meydana gelmişti ki bundan da üzüntü duyuyoruz ama adliyenin güvenlik konsepti açısından da bir başarının sonucu olduğunu düşünüyoruz. Adliye içerisine girmesinin sakıncalı olduğunu düşündüğümüz nesnelerin hepsini topluyoruz."

Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.