ÇGD’den Cumhuriyet’e 3 dalda 5 ödül

“ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödülleri”nin verileceği isimler belirlendi. Dernek tarafından “habercilik yapmaya devam eden, her şeye rağmen mesleklerinden ve ilkelerinden ödün vermeyen, halkın haber alma hakkını her şeyin önünde tutan meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz” açıklamasıyla 12 dalda ödüle değer görülen isimler ve ödül gerekçeleri duyuruldu. 2018 Dayanışma Ödülü ise uzun süredir direnişte olan Cargill İşçilerine verileceği açıklandı.
ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödüllerini alan isimler şöyle:
Haber Ödülü
Hürriyet-Dinçer Gökçe
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
Cumhuriyet-Alican Uludağ
Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü
Cumhuriyet-Ozan Çepni
Rafet Genç Haber Ödülü
BirGün- Nurcan Gökdemir
Behzat Miser Kent Haber Ödülü
Haber Türk-Öznur Karslı
Röportaj Ödülü
Cumhuriyet- Ataol Behramoğlu, Hilal Köse, Vedat Arık
İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü
Tamer Arda Erşin
Karikatür Ödülü
Ahmet Aykanat
Televizyon Haber Ödülü
Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun, Ömür Dikme
Televizyon Program Ödülü
Ayşenur Arslan
Radyo Program Ödülü
Nihat Sırdar
Yerel Medya Ödülü
Barış Arslan, Reşat Yiğiz
Dayanışma Ödülü
Cargıll işçileri
Cumhuriyet’e 3 ödül
Cumhuriyet muhabiri Uludağ’a verilen ödülde “Alanı olan yargıda, konuşulan haberlere imza atan ve son dönemde Türkiye’de yargı sisteminin siyasi iktidara bağımlılığını net şekilde ortaya koyan Rahip Andrew Brunson’un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı analiz nedeniyle hakkında soruşturma açılan; haber takibi, dosya incelemeleri, gizlenen belgelere ulaşmak konusundaki gazetecilik çabaları ve kamuoyunu bilgilendirme konusundaki ödünsüz tutumu nedeniyle Alican Uludağ, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü” açıklaması yapıldı.
Cumhuriyet muhabiri Çepni’ye verilen ödülde “Türkiye, eğitim alandaki çocuk istismarı, yolsuzluk, okullardaki laiklik karşıtı örgütlenme, şeriatçı yapılara verilen devlet destekleri ve gerici müfredat gibi konuları geçtiğimiz yıl, en çok Ozan Çepni imzasıyla okudu. Gazeteci, haberlerindeki duyarlılık ve alan takibindeki yetkinliği ile mesleğin gereklerini yerine getirmek konusunda oldukça nitelikli sonuçlar üretmekte” ifadelerine yer verildi.
Köse, Arık ve Behramoğlu’na verilen ödüle ise “Direniş mekanlarını ziyaret ederek çalışma koşullarından duygu durumlarına, taleplerinden dayanışma örneklerine kadar oldukça kapsamlı ve açıklayıcı söyleşiler yaptılar. Bizlere umudun nerede olduğunu da hatırlattıkları ‘Direnenler’ söyleşi dizisiyle Behramoğlu, Köse ve Arık, Röportaj Ödülü’ne değer görülmüştür” ifadelerine yer verildi.