ÇGD’den Cumhuriyet’e 3 ödül

“ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödülleri”nin verileceği isimler belirlendi. Dernek tarafından “habercilik yapmaya devam eden, her şeye rağmen mesleklerinden ve ilkelerinden ödün vermeyen, halkın haber alma hakkını her şeyin önünde tutan meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz” açıklamasıyla 12 dalda ödüle değer görülen isimler ve ödül gerekçeleri duyuruldu. 2018 Dayanışma Ödülü ise uzun süredir direnişte olan Cargill İşçilerine verileceği açıklandı.

ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödüllerini alan isimler şöyle:

Haber Ödülü Hürriyet-Dinçer Gökçe Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Cumhuriyet-Alican Uludağ Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü Cumhuriyet-Ozan Çepni Rafet Genç Haber Ödülü BirGün- Hurcan Gökdemir Behzat Miser Kent Haber Ödülü Haber Türk-Öznur Karslı

Röportaj Ödülü

Cumhuriyet- Ataol Behramoğlu, Hilal Köse, Vedat Arık

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü Tamer Arda Erşin

Karikatür Ödülü Ahmet Aykanat Televizyon Haber Ödülü Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun, Ömür Dikme Televizyon Program Ödülü Ayşenur Arslan Radyo Program Ödülü Nihat Sırdar

Yerel Medya Ödülü Barış Arslan, Reşat Yiğiz Dayanışma Ödülü Cargıll işçileri

Cumhuriyet’e 3 ödül

Cumhuriyet muhabiri Uludağ’a verilen ödülde “Alanı olan yargıda, konuşulan haberlere imza atan ve son dönemde Türkiye’de yargı sisteminin siyasi iktidara bağımlılığını net şekilde ortaya koyan Rahip Andrew Brunson’un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı analiz nedeniyle hakkında soruşturma açılan; haber takibi, dosya incelemeleri, gizlenen belgelere ulaşmak konusundaki gazetecilik çabaları ve kamuoyunu bilgilendirme konusundaki ödünsüz tutumu nedeniyle Alican Uludağ, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü” açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet muhabiri Çepni’ye verilen ödülde “Türkiye, eğitim alandaki çocuk istismarı, yolsuzluk, okullardaki laiklik karşıtı örgütlenme, şeriatçı yapılara verilen devlet destekleri ve gerici müfredat gibi konuları geçtiğimiz yıl, en çok Ozan Çepni imzasıyla okudu. Gazeteci, haberlerindeki duyarlılık ve alan takibindeki yetkinliği ile mesleğin gereklerini yerine getirmek konusunda oldukça nitelikli sonuçlar üretmekte” ifadelerine yer verildi.