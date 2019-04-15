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ÇGD’den Cumhuriyet’e 3 ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından geleneksel olarak her yıl verilen “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” belirlendi. Gazatemiz Ankara Bürosu Yargı Muhabiri Alican Uludağ, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne; Eğitim Muhabiri Ozan Çepni, Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü’ne değer görüldü. Röportaj Ödülü’ne de Cumhuriyet Pazar Yayın Koordinatörü Hilal Köse, şair yazar Ataol Behramoğlu ve Fotomuhabiri Vedat Arık değer görüldü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 16:41
“ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödülleri”nin verileceği isimler belirlendi. Dernek tarafından “habercilik yapmaya devam eden, her şeye rağmen mesleklerinden ve ilkelerinden ödün vermeyen, halkın haber alma hakkını her şeyin önünde tutan meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz” açıklamasıyla 12 dalda ödüle değer görülen isimler ve ödül gerekçeleri duyuruldu. 2018 Dayanışma Ödülü ise uzun süredir direnişte olan Cargill İşçilerine verileceği açıklandı.
ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri 2018 Ödüllerini alan isimler şöyle:

Haber Ödülü

Hürriyet-Dinçer Gökçe

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

Cumhuriyet-Alican Uludağ

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü

Cumhuriyet-Ozan Çepni

Rafet Genç Haber Ödülü

BirGün- Hurcan Gökdemir

Behzat Miser Kent Haber Ödülü

Haber Türk-Öznur Karslı

Röportaj Ödülü
Cumhuriyet- Ataol Behramoğlu, Hilal Köse, Vedat Arık

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü

Tamer Arda Erşin

Karikatür Ödülü

Ahmet Aykanat

Televizyon Haber Ödülü

Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun, Ömür Dikme

Televizyon Program Ödülü

Ayşenur Arslan

Radyo Program Ödülü

Nihat Sırdar

Yerel Medya Ödülü

Barış Arslan, Reşat Yiğiz

Dayanışma Ödülü

Cargıll işçileri

Cumhuriyet’e 3 ödül
Cumhuriyet muhabiri Uludağ’a verilen ödülde “Alanı olan yargıda, konuşulan haberlere imza atan ve son dönemde Türkiye’de yargı sisteminin siyasi iktidara bağımlılığını net şekilde ortaya koyan Rahip Andrew Brunson’un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı analiz nedeniyle hakkında soruşturma açılan; haber takibi, dosya incelemeleri, gizlenen belgelere ulaşmak konusundaki gazetecilik çabaları ve kamuoyunu bilgilendirme konusundaki ödünsüz tutumu nedeniyle Alican Uludağ, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü” açıklaması yapıldı.
Cumhuriyet muhabiri Çepni’ye verilen ödülde “Türkiye, eğitim alandaki çocuk istismarı, yolsuzluk, okullardaki laiklik karşıtı örgütlenme, şeriatçı yapılara verilen devlet destekleri ve gerici müfredat gibi konuları geçtiğimiz yıl, en çok Ozan Çepni imzasıyla okudu. Gazeteci, haberlerindeki duyarlılık ve alan takibindeki yetkinliği ile mesleğin gereklerini yerine getirmek konusunda oldukça nitelikli sonuçlar üretmekte” ifadelerine yer verildi.

Köse, Arık ve Behramoğlu’na verilen ödüle ise “Direniş mekanlarını ziyaret ederek çalışma koşullarından duygu durumlarına, taleplerinden dayanışma örneklerine kadar oldukça kapsamlı ve açıklayıcı söyleşiler yaptılar. Bizlere umudun nerede olduğunu da hatırlattıkları ‘Direnenler’ söyleşi dizisiyle Behramoğlu, Köse ve Arık, Röportaj Ödülü’ne değer görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ataol Behramoğlu, Nihat Sırdar, İzzet Kezer, Uğur Mumcu

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