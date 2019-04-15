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ODTÜ Rektörlüğü'nden şenlik için ikinci teklif

ODTÜ Rektörlüğü, maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33. Bahar Şenliği için öğrencilere ikinci bir teklif yaptı. Ancak, teklifte Devrim Stadı yine yer almıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 17:02

[Haber görseli]

ODTÜ Rektörlüğü, maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33. Bahar Şenliği için öğrencilere ikinci bir teklif yaptı. Ancak, teklifte Devrim Stadyumu yine yer almadı. Rektörlüğün öğrencilere sunduğu yeni teklif şöyle:

[Haber görseli]

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu ise rektörlüğün sunduğu teklifin kabul edilemeyeceğini belirtti. Topluluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "En başından beri istediğimiz Devrim Stadyumu hala şenlikte etkinlik kullanımına kapalı. Bizim ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez" denildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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