ODTÜ Rektörlüğü'nden şenlik için ikinci teklif

ODTÜ Rektörlüğü, maddi nedenlerle iptal edildiğini duyurdukları 33. Bahar Şenliği için öğrencilere ikinci bir teklif yaptı. Ancak, teklifte Devrim Stadyumu yine yer almadı. Rektörlüğün öğrencilere sunduğu yeni teklif şöyle:

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu ise rektörlüğün sunduğu teklifin kabul edilemeyeceğini belirtti. Topluluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "En başından beri istediğimiz Devrim Stadyumu hala şenlikte etkinlik kullanımına kapalı. Bizim ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez" denildi.

Arkadaşlar rektörlükten gelen maili biz de sizinle birlikte okuduk. Ortada rektörlük tarafından geri adım atma gibi bir durum yok. 9 Nisan'da bize sunulan ve bizim reddettiğimiz formata ek bir tek Caz ve MT Sahnesi mevcut. — UGT ODTÜ (@Ugt_Odtu) 15 Nisan 2019