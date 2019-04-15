Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda bu yollar kapalı olacak

Turun Süleymanpaşa ayağında 16 Nisan tarihinde sabah 08.00 itibari ile bisikletçiler start alırken Otogar – Altınova kavşağı tur tamamlanana kadar bisikletçiler için araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif olarak ise Hükümet Caddesi ve Pazar Sokağı ile Atatürk Bulvarı kullanılacak.

17 Nisan tarihinde de devam edecek turda yine 08.00 saati ile bisikletçiler hazır olurken Barış ve Özgürlük parkı önünden başlayacak parkurda Sahil-Atatürk Bulvarı üzerinden şehrin çıkışına kadar sürecek. Aynı güzergaha araç trafiğine alternatif olarak ise Otogar – Hükümet Caddesi- Pazar Sokağı – Altınova sahil yolu istikameti kullanılacak.

Yapılan açıklamada, “Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması koşulu ile araç sürücülerimizin yeşil ile gösterilen güzergahı kullanmaları gerekmektedir” denildi.