Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile yabancı uyruklu kişi, 1100 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ise 7 kişilik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan paraşütteki 2 kişinin öldüğü anlaşıldı. Bölgeye ulaşmaya çalışan kurtarma ekibinin, cenazeleri aşağı indirmek için çalışma yapacağı kaydedildi.

AMATÖR PARAŞÜTÇÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Jandarmanın cenazelerin yerini drone kullanarak tespit etmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden yabancı amatör paraşütçünün 27 yaşındaki Pakistanlı Zarak Zaheer olduğunu tespit etti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.