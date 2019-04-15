Berkay Ustabaş’a 5 ay hapis

Gezi Parkı Direnişi’nde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle yargılanan ve bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın yargılandığı davada mahkeme heyeti karar verdi.

Ustabaş’a, “Gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme” suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Ustabaş, “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarından ise beraat etti.