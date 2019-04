Tutuklu ailelerinden bakanlığa açlık grevi faksı

Güven’in sağlık durumunun giderek bozulduğu belirtiliyor. Öte yandan Güven’e destek için Türkiye’nin ceşitli cezaevlerinde de eylemler devam ediyor. Tutukluların yakınları, açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek için dün Diyarbakır’da Yenişehir ilçesindeki Ofis PTT’sinden, Adalet Bakanlığı’na topluca faks gönderdi. Etkinlik sonrasında bina önünde tutuklu aileleri adına açıklama yapan cezaevinde açlık grevinde olan Ferhat Yıldız’ın annesi Hatun Yıldız, açlık grevlerinin kritik aşamaya ulaştığını ve olası sonuçlarından da endişe ettiklerini söyledi. Yıldız, “Tüm çağrılarımıza rağmen Adalet Bakanlığı açlık grevi eylemlerini sürdüren yakınlarımızın talebini duymazdan geliyor. Şu an burada bulunmamızın amacı açlık grevi eylemcilerinin sağlık durumlarının kritik aşamada olduğunu dile getirmektir. Cezaevlerindeki açlık grevi eylemleri 120’nci günü aştı. Ölümler olmasın istediğimiz için şu an tutuklu aileler olarak Adalet Bakanlığı’na dilekçe yazıp gönderiyoruz. Bizler çocuklarımızın her daim en büyük destekçileri olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.