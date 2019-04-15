On Numara’da şaibe iddiası

Milli Piyango’nun düzenlediği On Numara’nın bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 kişinin 8’inin Bursa’nın Karacabey ilçesinden olması dikkat çekti.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından durum sosyal medyada tartışmalara yol açarken, diğer talihlilerin ise kuponlarını Adana’nın Yüreğir, İstanbul’un Kadıköy, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Öte yandan konuya ilişkin Milli Piyango’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu haftanın büyük ikramiyesi ise 28 bin 127,25 TL.