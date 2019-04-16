İşte o belge! Suriyelilere böyle oy kullandırılmış

Suriye’deki savaştan kaçarak Mersin’e yerleşen yaklaşık 300 bin Suriyeliden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlere, hangi partiye ve adaya oy vereceklerini gösteren oy pusulası gönderildiği belirlendi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre; üzerinde Arapça ‘Büyük Mersin Belediyesi Seçim Pusulası' yazan pusulada, Büyükşehir için, Cumhur ittifakı adayı MHP'li Hamit Tuna'ya ve Akdeniz İlçesi için de AKP adayı Mustafa Gültak'a oy verilmesi tarif ediliyor. Pusulada adayların yanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı görülüyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi 4307 sokakta yaşayan L.Ç. isimli vatandaş, oy pusulasını bir tesadüf eseri bulduğunu söyleyerek, “Oturduğumuz apartmanda ikameti görünen ancak başka yerde oturan bir arkadaşımın posta kutusunda bir zarf olduğunu görünce açtım. Zarfın gönderici kısmında gönderen yazılmamıştı. Sadece alıcı Suriye uyruklu kişinin ismi yazılıydı. Merak edip açınca, üzerinde üst kısmında Arapça yazılı oy pusulası fotokopisinde hangi partiye ve adaya oy verileceği yazıyordu” dedi.

Arapça oy pusulası örnekleri sosyal medyada günün konusu oldu. Birçok vatandaş olaya tepki gösterdi.



Mersin'de Suriyeli seçmenlere bu örnek pusulalar dağıtıldı.

3 BİN FARKLA AKP KAZANDI

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 618 bin 624 Suriyeli bulunuyor. 3 buçuk milyon Suriyeliden şimdiye kadar 79 bin 820'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi. 53 bin 99 Suriyeli oy kullandı. Mersin'de ise yaklaşık 300 bin Suriyeli bulunuyor. Bunlardan 6 bininin T.C. vatandaşlığına geçtiği ve 4 bininin seçimlerde oy kullandığı öğrenildi. Akdeniz İlçesi'nde AKP adayı seçimi 3 bin 815 oy farkla kazanmıştı.