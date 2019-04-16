Kapat
A+ A-

Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 10:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 26 sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler