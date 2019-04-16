Ankara'da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 26 sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ettiği bildirildi.