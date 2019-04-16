Mehmet Günsür'den çok sert seçim tepkisi!

Mehmet Günsür, İstanbul'da seçimlerin bir türlü sonuçlanmamasına sert bir tepki gösterdi.

"BU REZALET NE ZAMAN BİTECEK?"

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medya hesabında İstanbul seçimlerinin hala sonuçlanmamasına tepki göstererek, "Seçimler olalı 16 gün oldu. Bu REZALET ne zaman bitecek?" ifadelerini kullandı. Günsür paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Seçimler olalı 16 gün oldu. Bu REZALET ne zaman bitecek? — Mehmet Günsür (@iamMehmetGunsur) 15 Nisan 2019

"TEŞEKKÜR BELGELERİ İÇİN SAYIM YAPILSIN"

Mehmet Günsür sosyal medya hesabından, "AK Parti İstanbul seçiminin iptalini istedi" haberinin paylaşarak, "Lisede alamadığım teşekkür belgeleri için de tekrar sayım yapılsın." yorumunu yaptı. Mehmet Günsür'ün paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.















MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih, İstanbul, Türk oyuncu.

1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İİİletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.