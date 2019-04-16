15 Temmuz şehidinin oğlu: Maalesef TRT yetkililerinin suikastına maruz kaldık

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz’ın rol aldığı yetimlerle ilgili kısa film TRT Belgesel kanalında yayımlandı.

Ancak, TRT’nin Alpaslan Cambaz’ın rol aldığı bu filmle ilgili bir bölümü yayına almadığı ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; Alpaslan Cambaz, sosyal medya hesabından yaşadıkları soruna ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

“Maalesef TRT yetkililerinin suikastına maruz kaldık. Bölümün başında bir sürpriz daha vardı, ayarlanmasına rağmen o girilmedi yayına.”

İşte o açıklama: