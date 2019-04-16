Mehmet Aydın'ın kaçmak için yat aldığı ortaya çıktı

Çiftlikbank isimli organizasyonlar milyonlarca lira vurgun yaparak yurtdışına firar eden ve Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın rahat kaçabilmek için Urugay'da bir marinadan ev ve yat aldığı öğrenildi.

Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine de dahil oldu.

URUGUAY'DA İKİNCİ ADRES



Ensonhaber'de yer alan habere göre Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşayan firari Mehmet Aydın'ın Uruguay'da ikinci bir adresi daha ortaya çıktı.

HIZLI KAÇMAK İÇİN MARİNADAN EV VE YAT ALDI

Aydın'ın olası bir operasyonda yakalanmamak için marinadan ev ve yat aldığı belirtildi. Haberde Aydın'ın bu hamleyi, kendisini yakalamaya gelinmesi halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptığı ifade edildi.