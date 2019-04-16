Zihinsel engelli kadına tecavüz davasında sanıklara beraat

Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre Giresun’da 27 yaşındaki yüzde 75 zihinsel engelli H. K. 2016 yılında O.Y. ve M.Ç. tarafından tecavüze maruz bırakıldı. H.K. tecavüz sonucu hamile kaldı, ailesinin durumu fark etmesi üzerine dava açıldı, bu sırada yasal kürtaj süresi dolduğu olduğu için çocuğu da doğurmak zorunda kaldı. Dava boyunca sanıklar “Rızası vardı” diyerek suçu örtbas etmeye çalıştı. H.K. ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda çıkan her raporda yüzde 75 engelli olduğuna dikkat çekilirken Adli Tıp Kurumu Havva ile görüşme bile yapmadan sadece diğer raporlara bakarak zihinsel engel olmadığını savundu. Davanın gidişatını etkileyen bu kanaat sonucunda, sanıklar dava boyunca tutuksuz yargılandı ve hiçbir davaya katılmadı.

H.K.'NİN BABASI: BEN ADALET İSTİYORUM

Bugün görülen karar duruşmasında konuşan baba Avni K., sanıkların tutuklanmasını istedi: “Ben çocuğumun engelli olduğunu söyledim ve buna dair evraklar mevcut. Sanık silahla eve girip benim çocuğumu mağdur etti. Benim çocuğumun hakkı savunulmuyor, anlamıyorum. Ben adalet istiyorum. Çok çileler çektim. Mağdur durumdayım. Çocuğumun engelli olduğuna dair raporlar var” dedi.

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı avukatı Fatma Şişman da sanıkların tutuklanmasını isteyerek “Mağdurun ısrarlı ifadesinden de anlaşıldığı gibi sanık silahla mağdurun iradesi dışında zorla eylemde bulunmuştur. Her iki sanıktan da şikayetçiyiz” dedi.

Ancak tüm taleplere, itirazlara ve delillere rağmen sanıklar yargılandıkları “nitelikli cinsel saldırı” ve “konut dokunulmazlığı ihlali” suçlarını işlediklerine dair somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

ONCA RAPORA RAĞMEN ‘MUKAVEMET EDEBİLRDİ’ DENDİ

Davaya ilişkin Ekmek ve Gül’e konuşan H.K.'NİN avukatı Selin Nakıpoğlu, Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinden, Çapa Tıp Fakültesinden mağdurun kendi işlerini görecek akıl sağlığının olmadığı, kendi işlerini göremeyeceği, mukavemet edemeyeceği kanaatine vardığını ve bu raporların Havva ile yapılan görüşmelerden sonra hazırlandığını ifade etti: “Ancak sanık itirazları sonrası Adli Tıp Kurumu sadece raporlara bakarak Havva ile görüşme bile yapmayarak sanıklara mukavemet edebileceği, kendi işlerini yapabileceği gibi bir karara varıyor. Bu bir çelişki. Mahkeme bu çelişkiyi sorgulamadı” diye konuştu.

BU KARARDA ADALET YOK

Karara tepki gösteren Nakıpoğlu “16 yıllık avukatlık hayatımda böyle adaletsiz bir karar görmedim. Soruşturma aşaması eksik. H.K'yi her gören kurum asla mukavemet edemeyeceğini söylüyor. Ama H.K.'yi görmeyen Adli Tıp Kurumu tam tersini söylüyor. 39 kiloluk H.K'NİN 90 kiloluk sanıklara karşı nasıl mukavemet edebilir? Sanıklar güle oynaya yargılandı. Duruşmalara gelmediler bile. 2 satırlık bir kararla mahkeme sanıkların beraatine karar verdi. Esasa ilişkin her talebimiz reddedildi. Bu kararda adalet yok” diye konuştu.

‘H.K. İÇİN ADALETİN PEŞİNDEYİM’

Avukat Selin Nakıpoğlu, karara itiraz edeceklerini belirterek “Bu karar, bu adaletsizlik asla kabul edilemez. Sanıkların suçlu olduğuna dair o kadar çok delil var ki. H.K için adaletin peşindeyim sonuna kadar. Onun gözyaşlarının peşindeyim” dedi.