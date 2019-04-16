Kürşat Mican’a hapis cezası

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan sanık Kürşat Mican hakkındaki suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı: “Olay tarihinde İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yaptığı uygulamalar nedeniyle Türkiye’deki Musevi asıllı vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla benimde başkanı olduğum Alperen Ocakları Vakfı tarafından böyle bir eylem tertip edildi. Eylem sonrası güvenlik kameralarını incelediğimde bazı şahısların sinagogun kapısını tekmelediğini gördüm. Güvenlik güçleri bu mahalde yoklardı. Sinagoga taş atan şahıslar bizim gruptan değildir. Suçsuzum.”

Kararını açıklayan mahkeme sanık Mican’ın, “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “İbadethanelere mezarlıklara zarar vermeye azmettirme” suçlarından beraatine karar verdi. Mican’a, “Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçundan ise 1 yıl hapis cezası veren mahkeme cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.