Giresun'un Görele ilçesinde icradan satılık köy: Ataköy

Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filmindeki “Satılık Köy” sahnesi Giresun’un Görele ilçesinde gerçek oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden bir hafta sonra köye gelen icra takibi köylüyü şaşkına çevirirken köy sakinleri, icra takibiyle borcun belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde birilerinin gelip köyü satın almasından endişe duyuyor.

Köy muhtarı Talip Öner “Eski köy muhtarı tarafından köy adına verilen 7 bin TL’lik bir senet icra takibine gitmiş. Senet icradan işleme konulmuş. Daha önceki muhtar döneminden yapılan borçlar olduğu anlaşılıyor. Ne borcu belli değil. Köy karar defterinde yer alan bir kayıt yok. Kanuni itirazlarda bulunduk. Şimdi sonucunu bekliyoruz” dedi.