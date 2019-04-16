Mısır parlamentosu anayasa değişikliklerini onayladı: Abdülfettah el Sisi 2030 yılına kadar devlet başkanı olabilecek

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Mısır parlamentosu, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliklerini onayladı.

Sisi'nin devlet başkanlığı koltuğundaki süresi 2022'de doluyordu. Anayasa değişikliğiyle iki yıl ek süre tanınırken, ayrıca Sisi'ye bir dönem daha başkanlık yarışına katılma hakkı da verilmişti oldu. Böylece, başkanlık dönemi 4 yıldan 6 yıla çıkarılan Sisi, 2030 yılına kadar Mısır Devlet Başkanı olabilecek.

Sisi'ye yakın milletvekillerinin çoğunlukta olduğu 596 sandalyeli parlamentoda oylanan değişiklikler 22'ye karşı 531 oyla kabul edildi.

Milletvekillerinin onayından geçen diğer anayasa değişiklikleri, ordunun yetkilerini ve devlet başkanının yargı üzerindeki yetkilerini de artırıyor.

Parlamentonun onayından geçen değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için referandumda da oylanması gerekiyor.

Mısır Ulusal Seçim Komisyonu anayasal referandum takvimini açıklayacak. Referandum için henüz resmi olarak bir tarih belirlenmedi.

Ama resmi haber ajansı Al Ahram'ın Komisyon'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre referandum 22-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenebilir.

Sisi destekçileri ülkedeki ekonomik reformların gerçekleşebilmesi ve projelerin hayata geçirilebilmesi için anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu savunuyor.

Muhalefet ise, 'yetkilerin tek bir liderin elinde bulunmasını' eleştiriyor ve muhalefetin özgürlük haklarının 'gasp edilebileceğini' söylüyor.