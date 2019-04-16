Ankara Emniyeti’nin fişlemesinde öğrenciler için ‘şeref ve onura aykırı harekette bulundular’ denildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün üniversitelilere yönelik fişleme skandalı boyutlarının başkentteki neredeyse her demokratik hak talebine ulaştığı tespit edildi. Emniyet, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından Yüksel Caddesi’nde “İşimi Geri İstiyorum” diyerek eyleme başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile öğrenciler hakkında üniversite yönetimlerine “gizli” ceza talebi yazısı gönderdi.

Dava yok, ceza talebi var



Emniyet’in Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ rektörlüklerine ve bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kurulu’na gönderdiği yazıda ilk olarak Ankara Valiliği’nin OHAL kapsamında il genelindeki yasakları anlatıldı. Yazıda, Gülmen ve Özakça’nın eylemine destek oldukları belirtilen öğrenciler hakkında, “Destek amacıyla yapılan yasadışı eylemde Ankara Valiliği’nin kararına rağmen dağılmamakta direnen ve olaylara karışan 10 öğrenci 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alınmıştır” denildi. Emniyet’in diğer fişleme yazılarının aksine öğrenciler hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış olması ve konunun yargı sürecine taşınmayışı da dikkat çekti.



‘Onur ve şerefe aykırı’



Herhangi bir yargı kararı olmaksızın üniversite yönetimlerine “gizli” yazı göndererek öğrencilerin Yükseköğretim Kanunu kapsamında üniversitelerden uzaklaştırılması istenen yazıdaki değerlendirme de dikkat çekti. Emniyet eyleme katılan öğrenciler için, “Bahse konu öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları bu eylemleri ile yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulundukları” ifadeleri kullanıldı. Emniyet, öğrenciler hakkında üniversiteden uzaklaştırmalar ile sonuçlanacak idari işlem başlatılması ve Ankara Valiliği’ne bilgi verilmesini talep etti.