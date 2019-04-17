Dün atama yapılmıştı bugün 'acele kamulaştırma' geldi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Evrencik RES-Hamitabat (Vize) Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

DÜN GENEL MÜDÜR ATANMIŞTI

Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan Kaldırım atanmıştı.