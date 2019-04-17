Eski ÖSYM Başkanı Demir'e tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye getirildi.

İki kez gözaltı süreleri uzatıldı

Şüpheliler, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ise Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, 11 ve 15 Nisan'da gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edilmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.