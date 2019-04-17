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Murat Başoğlu davasında yeni gelişme

Ünlü sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla açılan davada iki sanık için verilen beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından “usul yönünden hata yapıldığı” gerekçesiyle bozuldu.
İHA
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 12:52

[Haber görseli]2017’nin Temmuz ayında Muğla’nın Bodrum ilçesinde teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık da beraat etti.

Kararın usule ve yasaya aykırı olduğunu iddia eden savcı, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucu sanıklardan Burcu Başoğlu Kabadayı’nın mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı’ya tebligat gönderilmediği belirlendi.

Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan daire, Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu’nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi. Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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Murat Başoğlu

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