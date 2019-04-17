Murat Başoğlu davasında yeni gelişme

2017’nin Temmuz ayında Muğla’nın Bodrum ilçesinde teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık da beraat etti.

Kararın usule ve yasaya aykırı olduğunu iddia eden savcı, kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucu sanıklardan Burcu Başoğlu Kabadayı’nın mahkemede tanık olarak dinlenen eşi Selçuk Kabadayı’ya tebligat gönderilmediği belirlendi.

Bunun üzerine kararı bozan 15. Ceza Dairesi, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme tarafından hatanın düzeltilmesinin ardından dosyayı tekrar incelemeye alan daire, Bodrum'daki yargılama sırasında sanıklardan Murat Başoğlu’nun reddi hakim talebinde bulunduğu, ancak mahkemenin bu talebi değerlendirmeden dosyayı karara bağladığı fark edildi. Dosya, bu nedenle duruşmanın yeniden görüleceği yerel mahkemeye gönderildi.