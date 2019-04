CHP'li Kaftancıoğlu AKP'li Yavuz'un o sorusunu böyle yanıtladı

Kaftancıoğlu, AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'ye yaptıkları olağanüstü itiraz başvurusu ile ilgili yaptığı açıklamada kullandığı, "Akşamı görmeden sistem patladı. Neden yeni kurguladıkları sistemden hiç bahsetmediler? Sandık sonuç tutanağını olduğunu düşünmüyorum. CHP neden kurguladıkları yeni sistemden veri aktarmadı?" ifadelerine Twitter hesabından yanıt verdi.

İstanbul’da sandık başlarından gelen verileri CHP’nin seçmen takip sistemini (intranet) kullanarak topladıklarını belirten Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"An be an verileri 12 basın toplantısıyla açıkladık. Havuz medyası paylaşmadıysa biz ne yapalım?

Asıl sorulması gereken; Anadolu Ajansı, oy oranlarını AKP lehine yüksekten açmasına rağmen bir noktadan sonra bu veri akışını neden durdurdu?

Son olarak AA bizden veri istedi de vermedik mi? :)"