Yavaş ve Kesgin arasındaki davada yeni gelişme

Mahkeme heyeti, Kesgin'in avukatının 'reddi hakim' talebini geri çevirirken, Kesgin hakkında Ağır Ceza Mahkemesindeki 'sahtecilik' dosyasının akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı. Yargı sürecinde SAMAŞ'a maddi destek veren Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava için Mansur Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ, dava sürecinde verdiği maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senedi Kesgin'e verdi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Kesgin ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, iddiaya göre, ara buluculuk yaparak, Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

ARALARINDA UYUŞMAZLIK BAŞLADI

Mansur Yavaş, iddiaya göre, Necmettin Kesgin'in SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon liranın 1 milyon lirasını isteyince aralarında uyuşmazlık başladı. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra Müdürlüğü'nde takibe koyarak, tahsil etmek istedi. Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesinde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti.

TİCARET MAHKEMESİ, TAZMİNATIN TAHSİLİNİ DURDURDU

Necmettin Kesgin ayrıca, Ankara 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11'inci Asli Ticaret Mahkemesinde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı. Bu iki dava 6'ncı Ticaret Mahkemesinde birleştirildi.

Davanın 11'inci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya, Mansur Yavaş'ın avukatları Abbas Ceren ve Sinem Canan Kızılkaya ile Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz ve SAMAŞ şirketinin avukatı Salih Şanlıoğlu katıldı.

'REDDİ HAKİM' TALEBİ

Mahkeme, tarafların talepleri doğrultusunda dosyaya giren evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi. Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Davalının Ceza Mahkemesine sunmuş olduğu beyan dilekçesi ikrar mahiyetindedir. Söz konusu beyan dilekçesinde davalı, birleşen dosyadaki davacı gerçek alacağın SAMAŞ'tan olduğunu beyan etmektedir. İkrar mahiyetindeki bu beyan çerçevesinde dosyanın karara çıkarılmasını talep ederiz. Ayrıca davalının imza örneklerinin alınmasına ilişkin mahkemece yazılan müzekkereler silinmiştir. İcra Hukuk Mahkemesince verilen karar da, mahkemenizce verilen ara karar çerçevesinde engellenmiştir. Bu nedenle mahkemenizin tarafsızlığını yitirdiği için reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi.

YAVAŞ'IN AVUKATI: CEZA MAHKEMESİNİN KARARI BEKLENSİN

Mansur Yavaş'ın avukatı Abbas Ceren ise davacı vekilinin sunduğu dilekçeyi inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını belirterek, "Reddi hakim talebi süresinde değildir. Yasal unsurları da taşımaz. Bu sebeple reddine karar verilsin" dedi. Avukat Ceren, Necmettin Kesgin hakkında, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'resmi belgede sahtecilik', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan verdiği hapis cezası kararı olduğunu, bu dosyanın İstinaf Mahkemesinde olduğunu hatırlatarak, "Ağır Ceza Mahkeme dosyası istinaftadır, karara bağlanmamıştır. Ceza Mahkemesinde karara esas alınan kabuller çerçevesinde senedin sahte olarak düzenlendiği ve verildiği husus karara esas alınan maddi vaka olması sebebiyle, kararın kesinleşmesi halinde mahkemeniz açısından bağlayıcı nitelik taşıyacaktır. Eksiklikler giderilsin" diye konuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ

Mahkeme, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın akıbetinin sorulmasına, Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz'ın Mahkeme Başkanı Zekiye Öztürk'ün reddine ilişkin talebin, süresinde yapılmadığı gerekçesiyle geri çevrilmesi karar vererek duruşmayı erteledi.